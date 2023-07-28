Емельян Михайлович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Михаил Васильевич
Мать: Евдокия Хрисанфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Василий Емельянович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Самуил Емельянович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Агапия Емельяновна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Игнатий Емельянович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно