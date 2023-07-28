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Емельян Михайлович

Место рождения

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Михаил Васильевич

Мать: Евдокия Хрисанфовна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Василий Емельянович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Самуил Емельянович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Агапия Емельяновна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Игнатий Емельянович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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