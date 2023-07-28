Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Василий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Самуил Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Агапия Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Игнатий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Михайлович
Смерть
Неизвестно