Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Василий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Михайлович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Самуил Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Михайлович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Агапия Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Михайлович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Игнатий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Михайлович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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