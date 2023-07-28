Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Василий Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Зиновия Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Хрисанфовна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Маремьяна Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Хрисанфовна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Авраам (Абрам) Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Хрисанфовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Хрисанфовна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Емельян Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Хрисанфовна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Флор Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Хрисанфовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Устинья Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Хрисанфовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Хрисанфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Хрисанфовна
Смерть
Неизвестно