Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Васильевич

Михаил Васильевич

Место рождения

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Василий Кондратьевич

Мать: не указана

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Зиновия Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Хрисанфовна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Маремьяна Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Хрисанфовна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Авраам (Абрам) Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Хрисанфовна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Хрисанфовна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Емельян Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Хрисанфовна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Флор Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Хрисанфовна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Устинья Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Хрисанфовна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Хрисанфовна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Хрисанфовна

Смерть
Неизвестно