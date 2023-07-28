Филона (Флена) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Екатерина Авраамовна
Отец ребёнка: Авраам (Абрам) Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Розанов (Симонов) Иван Абрамович
Отец ребёнка: Авраам (Абрам) Михайлович
Смерть
Неизвестно