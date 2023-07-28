Филона (Флена) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филона (Флена) Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авраам (Абрам) Михайлович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Екатерина Авраамовна

Отец ребёнка: Авраам (Абрам) Михайлович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Розанов (Симонов) Иван Абрамович

Отец ребёнка: Авраам (Абрам) Михайлович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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