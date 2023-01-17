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Аксенов Георгий Васильевич

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Место рождения

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.04.1889

Дата смерти

?.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1889

Отец: Василий Михайлович

Мать: Анисия Евсеевна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Образование
1901
Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Земская школа
Рождение ребёнка
1908

Сын: Аксенов Арсентий Егорович

Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.03.1910

Дочь: Аксенова Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1912

Сын: Аксенов Степан Егорович

Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.01.1914

Сын: Аксенов Леонид Георгиевич

Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1916

Сын: Аксенов Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1918

Сын: Аксенов Всеволод Егорович

Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1921

Сын: Аксенов Петр Егорович

Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Бородулина Ираида Егоровна

Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1925

Дочь: Аксенова Лидия Георгиевна

Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.09.1931

Сын: Аксенов Синезий Георгиевич

Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Любовь Устиновна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
?.05.1964
Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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