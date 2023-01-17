Аксенов Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1889
Дата смерти?.05.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1889
Отец: Василий Михайлович
Мать: Анисия Евсеевна
Образование
1901
Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Земская школа
Рождение ребёнка
1908
Сын: Аксенов Арсентий Егорович
Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна
Рождение ребёнка
07.03.1910
Дочь: Аксенова Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна
Рождение ребёнка
26.01.1914
Сын: Аксенов Леонид Георгиевич
Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Аксенов Всеволод Егорович
Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Бородулина Ираида Егоровна
Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна
Рождение ребёнка
01.09.1925
Дочь: Аксенова Лидия Георгиевна
Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна
Рождение ребёнка
06.09.1931
Сын: Аксенов Синезий Георгиевич
Мать ребёнка: Аксенова Любовь Устиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1964