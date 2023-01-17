(Евсеева) Анисия Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Евсеева) Анисия Евсеевна

(Евсеева) Анисия Евсеевна

avatar

Место рождения

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: Евсей Елисеевич

Мать: Гликерия Анисимовна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.04.1889

Сын: Аксенов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close