(Евсеева) Анисия Евсеевна
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: Евсей Елисеевич
Мать: Гликерия Анисимовна
Рождение ребёнка
17.04.1889
Сын: Аксенов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно