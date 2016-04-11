Аксенова Лидия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова Лидия Георгиевна

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Место рождения

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.09.1925

Дата смерти

11.04.2016

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1925

Отец: Аксенов Георгий Васильевич

Мать: Аксенова Любовь Устиновна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Образование
1939
Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Сосновская семилетняя школа
Образование
1942
Якшур-Бодья, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Як-Бодьинское педучилище
Образование
1946
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Удмуртский пединститут
Бракосочетание
1949

Муж: Перевозчиков Владимир Семенович

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перевозчиков Владимир Семенович

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
1953
Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Сосновская школа
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перевозчиков Владимир Семенович

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перевозчиков Владимир Семенович

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Награда
1957
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Почетная грамота Президиума Верховного Совета УАССР
Награда
1966
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Заслуженный учитель школы УАССР
Награда
1980
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Почетная грамота Министерства просвещения УАССР
Работа или профессия
1983
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Шарканская школа
Смерть
11.04.2016
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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