Аксенова Лидия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения01.09.1925
Дата смерти11.04.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1925
Образование
1939
Сосновская семилетняя школа
Образование
1942
Якшур-Бодья, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Як-Бодьинское педучилище
Образование
1946
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Удмуртский пединститут
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
1951
Работа или профессия
1953
Сосновская школа
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1957
Награда
1957
Почетная грамота Президиума Верховного Совета УАССР
Награда
1966
Заслуженный учитель школы УАССР
Награда
1980
Почетная грамота Министерства просвещения УАССР
Работа или профессия
1983
Шарканская школа
Смерть
11.04.2016