Аксенова (Залогинова) Любовь Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Залогинова) Любовь Устиновна

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Место рождения

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Залогинов Устин Федотович

Мать: Анна Алексеевна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1908

Сын: Аксенов Арсентий Егорович

Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.03.1910

Дочь: Аксенова Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1912

Сын: Аксенов Степан Егорович

Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.01.1914

Сын: Аксенов Леонид Георгиевич

Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1916

Сын: Аксенов Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1918

Сын: Аксенов Всеволод Егорович

Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1921

Сын: Аксенов Петр Егорович

Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Бородулина Ираида Егоровна

Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1925

Дочь: Аксенова Лидия Георгиевна

Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.09.1931

Сын: Аксенов Синезий Георгиевич

Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Георгий Васильевич

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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