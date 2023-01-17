Аксенова (Залогинова) Любовь Устиновна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Залогинов Устин Федотович
Мать: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Аксенов Арсентий Егорович
Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
07.03.1910
Дочь: Аксенова Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
26.01.1914
Сын: Аксенов Леонид Георгиевич
Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Аксенов Всеволод Егорович
Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Бородулина Ираида Егоровна
Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1925
Дочь: Аксенова Лидия Георгиевна
Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1931
Сын: Аксенов Синезий Георгиевич
Отец ребёнка: Аксенов Георгий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно