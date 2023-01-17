Аксенов Леонид Георгиевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1914
Дата смерти09.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1914
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
14.07.1940
Сын: Шастин Георгий Леонидович
Мать ребёнка: Аксенова Мария Михайловна
Военная служба
1941
Участник Великой Отечественной войны
Рождение ребёнка
11.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксенова Мария Михайловна
Новый Мултан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
09.03.1988