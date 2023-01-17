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Аксенов Леонид Георгиевич

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Место рождения

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

26.01.1914

Дата смерти

09.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1914

Отец: Аксенов Георгий Васильевич

Мать: Аксенова Любовь Устиновна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1937

Жена: Аксенова Мария Михайловна

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.07.1940

Сын: Шастин Георгий Леонидович

Мать ребёнка: Аксенова Мария Михайловна

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Военная служба
1941
Участник Великой Отечественной войны
Рождение ребёнка
11.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксенова Мария Михайловна

Новый Мултан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
09.03.1988
Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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