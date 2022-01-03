Аксенов Арсентий Егорович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти?.05.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
1930
Сын: Аксенов Дмитрий Арсетьевич
Мать ребёнка: Аксенова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Аксенов Анатолий Арсентьевич
Мать ребёнка: Аксенова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Аксенов Алексей Арсентьевич
Мать ребёнка: Аксенова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Аксенова Алевтина Арсентьевна
Мать ребёнка: Аксенова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Аксенова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Чазова (Аксенова) Нина Арсентьевна
Мать ребёнка: Аксенова Александра Михайловна
Призыв на военную службу
1943
Призван на фронт
Смерть
?.05.1945
г.Вроцлав, Польша. Погиб от ран