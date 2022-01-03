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Аксенов Арсентий Егорович

Место рождения

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Аксенов Георгий Васильевич

Мать: Аксенова (Залогинова) Любовь Устиновна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1929

Жена: Аксенова Александра Михайловна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1930

Сын: Аксенов Дмитрий Арсетьевич

Мать ребёнка: Аксенова Александра Михайловна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1934

Сын: Аксенов Анатолий Арсентьевич

Мать ребёнка: Аксенова Александра Михайловна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1935

Сын: Аксенов Алексей Арсентьевич

Мать ребёнка: Аксенова Александра Михайловна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Аксенова Алевтина Арсентьевна

Мать ребёнка: Аксенова Александра Михайловна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1940

Сын: Аксенов Юрий Арсентьевич

Мать ребёнка: Аксенова Александра Михайловна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Чазова (Аксенова) Нина Арсентьевна

Мать ребёнка: Аксенова Александра Михайловна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Призыв на военную службу
1943
Призван на фронт
Смерть
?.05.1945
г.Вроцлав, Польша. Погиб от ран

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