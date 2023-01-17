Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.02.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1889
Сын: Аксенов Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Анисия Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Анисия Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Анисия Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Евсеевна
Смерть
Неизвестно