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Василий Михайлович

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Место рождения

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

12.02.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.04.1889

Сын: Аксенов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Анисия Евсеевна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Анисия Евсеевна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Анисия Евсеевна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Евсеевна

Смерть
Неизвестно
Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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