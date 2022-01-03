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Аксенов Всеволод Егорович

Место рождения

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1918

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Аксенов Георгий Васильевич

Мать: Аксенова (Залогинова) Любовь Устиновна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Призыв на военную службу
1938
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Военная награда
20.09.1943
Орден Красной звезды
Военная награда
01.05.1944
Москва, город федерального значения Москва
Медаль "За оборону Москвы"
Военная награда
26.11.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная служба
1945
Участник Великой Отечественной войны
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне"
Военная награда
28.05.1945
Орден Отечественной войны 1 степени
Военная награда
06.06.1945
Медаль "За взятие Кенигсберга"
Военная награда
15.11.1950
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
30.04.1954
Орден Красной звезды
Смерть
1987
Петергоф, Петергофский уезд

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