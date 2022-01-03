Аксенов Всеволод Егорович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Призыв на военную службу
1938
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Военная награда
20.09.1943
Орден Красной звезды
Военная награда
01.05.1944
Москва, город федерального значения Москва
Медаль "За оборону Москвы"
Военная награда
26.11.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная служба
1945
Участник Великой Отечественной войны
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне"
Военная награда
28.05.1945
Орден Отечественной войны 1 степени
Военная награда
06.06.1945
Медаль "За взятие Кенигсберга"
Военная награда
15.11.1950
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
30.04.1954
Орден Красной звезды
Смерть
1987
Петергоф, Петергофский уезд