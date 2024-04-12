Делиев Агафон Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Делиев Георгий Харлампиевич
Мать: Делиева Ирина
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Александра Агафоновна
Мать ребёнка: Делиева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
22.12.1903
Сын: Делиев Георгий Агафонович
Мать ребёнка: Делиева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
12.03.1906
Сын: Делиев Николай Агафонович
Мать ребёнка: Делиева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
06.11.1907
Дочь: Александра Агафоновна
Мать ребёнка: Делиева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Делиева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
18.12.1912
Дочь: Мария Агафоновна
Мать ребёнка: Делиева Анастасия Николаевна
Смерть
1917