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Делиев Агафон Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1875

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Делиев Георгий Харлампиевич

Мать: Делиева Ирина

Бракосочетание
Около 1900

Жена: Делиева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Александра Агафоновна

Мать ребёнка: Делиева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
22.12.1903

Сын: Делиев Георгий Агафонович

Мать ребёнка: Делиева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
12.03.1906

Сын: Делиев Николай Агафонович

Мать ребёнка: Делиева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
06.11.1907

Дочь: Александра Агафоновна

Мать ребёнка: Делиева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Делиев Виктор Агафонович

Мать ребёнка: Делиева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
18.12.1912

Дочь: Мария Агафоновна

Мать ребёнка: Делиева Анастасия Николаевна

Смерть
1917
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