Делиев Виктор Агафонович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
23.10.1934
Дочь: Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Делиева Галина
Рождение ребёнка
09.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Делиева Галина
Военная служба
1941
Дата рождения __.__.1910 Место рождения Украинская ССР, Сталинская обл., Старо-Керменчикский р-н, с. Н. Каракуба Место призыва Херсонский РВК, Украинская ССР, Николаевская обл., Херсонский р-н Воинска... Показать все
Военная награда
02.09.1944
1941 Кто наградил 19 тк ( 8 гв. отп, 19 тк, 1 ПрибФ ) Наименование награды Орден Красной Звезды Даты подвига 05.08.1944,06.08.1944 Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 690155 Ном... Показать все
Военная награда
06.04.1985
Карахуба Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награждений Расположение документа шкаф 14, ящик 11 Номер документа 81 Дата документа 06.04.... Показать все
Смерть
После 1985