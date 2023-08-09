Делиев Георгий Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДелиев Георгий Харлампиевич

Делиев Георгий Харлампиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1855

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Делиев Харлампий Саввич

Мать: Делиева Александра Васильева

Рождение ребёнка
1875

Сын: Делиев Агафон Георгиевич

Мать ребёнка: Делиева Ирина

Рождение ребёнка
1877

Сын: Делиев Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Делиева Ирина

Рождение ребёнка
11.12.1878

Сын: Делиев Спиридон Георгиевич

Мать ребёнка: Делиева Ирина

Николаевская церковь,м/к-1878г.,лист-113,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-3
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1878
Похороны
Неизвестно