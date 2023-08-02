Делиева (Дмитриев) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиева (Дмитриев) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Делиев Агафон Георгиевич

Отец ребёнка: Делиев Георгий Харлампиевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Делиев Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Делиев Георгий Харлампиевич

Рождение ребёнка
11.12.1878

Сын: Делиев Спиридон Георгиевич

Отец ребёнка: Делиев Георгий Харлампиевич

Николаевская церковь,м/к-1878г.,лист-113,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-3
Смерть
1937
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