Делиева (Дмитриев) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Делиев Георгий Харлампиевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Делиев Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Делиев Георгий Харлампиевич
Рождение ребёнка
11.12.1878
Сын: Делиев Спиридон Георгиевич
Отец ребёнка: Делиев Георгий Харлампиевич
Николаевская церковь,м/к-1878г.,лист-113,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-3
Смерть
1937