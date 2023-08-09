Делиев Спиридон Георгиевич
Место рождения
Дата рождения11.12.1878
Дата смерти08.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
11.12.1878
Отец: Делиев Георгий Харлампиевич
Мать: Делиева Ирина
Николаевская церковь,м/к-1878г.,лист-113,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-3
Крещение
12.12.1878
Николаевская церковь | Godparents:Новокаракубские поселяне : Семен Данилович Башев и Гликерия Николаевна Башева
Образование
Между 1902 и 1919
Екатеринославская Духовная Семинария Год окончания 1902 Служение церковноприходская школа Должность законоучитель Год начала 1902 Екатеринославская губ., г.Александровск (ныне Запорожье), коммерч... Показать все
Рождение ребёнка
1903
Сын: Делиев Георгий Спиридонович
Мать ребёнка: ?
Посвящение в духовный сан
С 15.12.1921
монах Георгий 15.12.1921 г. епископ 26.12.1921 г. Кто рукоположил митрополит Киевский и Галицкий Михаил (Ермаков) и др. архиепископ 1930 Служение церковноприходская школа Должность законоучитель Дата... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
08.12.1937
Днепр, Дніпропетровська область