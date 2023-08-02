Делиева Александра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиева Александра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Дмитриев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Делиев Варфоломей Харлампиевич

Отец ребёнка: Делиев Харлампий Саввич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Валентина Харлампиевна

Отец ребёнка: Делиев Харлампий Саввич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Делиев Агафон Харлампиевич

Отец ребёнка: Делиев Харлампий Саввич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Делиев Дмитрий Харлампиевич

Отец ребёнка: Делиев Харлампий Саввич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Делиев Георгий Харлампиевич

Отец ребёнка: Делиев Харлампий Саввич

Смерть
Неизвестно
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