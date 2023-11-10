Делиев Николай Агафонович
Место рождения
Дата рождения12.03.1906
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1906
Рождение ребёнка
06.03.1933
Сын: Делиев Константин Николаевич
Мать ребёнка: Делиева Нина
Рождение ребёнка
28.08.1934
Военная служба
С 07.03.1936 по 17.04.1948
Подполковник вет.службы 56 окд Манычевский военконзавод , 56 кд ФВЛ 436 Зак.фр.
ЦАМО РФ шк-54,ящ-3.
Рождение ребёнка
01.12.1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.07.1938
Мать ребёнка: Делиева Нина
Рождение ребёнка
25.11.1940
Рождение ребёнка
15.07.1944
Рождение ребёнка
19.08.1946
Награда
17.04.1948
Указ ПВС СССР награжден медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ шк-298.ящ-20.
Рождение ребёнка
1950
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Делиева Нина
Смерть
1972