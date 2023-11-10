Делиев Николай Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДелиев Николай Агафонович

Делиев Николай Агафонович

avatar

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

12.03.1906

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1906

Отец: Делиев Агафон Георгиевич

Мать: Делиева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
06.03.1933

Сын: Делиев Константин Николаевич

Мать ребёнка: Делиева Нина

Рождение ребёнка
28.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Делиева Нина

Военная служба
С 07.03.1936 по 17.04.1948
Подполковник вет.службы 56 окд Манычевский военконзавод , 56 кд ФВЛ 436 Зак.фр.
ЦАМО РФ шк-54,ящ-3.
Рождение ребёнка
01.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Делиева Нина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.07.1938

Сын: Делиев Олег Николаевич

Мать ребёнка: Делиева Нина

Рождение ребёнка
25.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Делиева Нина

Рождение ребёнка
15.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Делиева Нина

Рождение ребёнка
19.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Делиева Нина

Награда
17.04.1948
Указ ПВС СССР награжден медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ шк-298.ящ-20.
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Делиева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Делиева Нина

Смерть
1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close