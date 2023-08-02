Делиева (Шпортун) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиева (Шпортун) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

1933 г.р.
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1938 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Шпортун Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1933

Сын: Делиев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Делиев Николай Агафонович

Рождение ребёнка
28.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Делиев Николай Агафонович

Рождение ребёнка
01.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Делиев Николай Агафонович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.07.1938

Сын: Делиев Олег Николаевич

Отец ребёнка: Делиев Николай Агафонович

Рождение ребёнка
25.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Делиев Николай Агафонович

Рождение ребёнка
15.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Делиев Николай Агафонович

Рождение ребёнка
19.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Делиев Николай Агафонович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Делиев Николай Агафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Делиев Николай Агафонович

Смерть
1987
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