Делиева (Шпортун) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Шпортун Петр
Рождение ребёнка
06.03.1933
Сын: Делиев Константин Николаевич
Отец ребёнка: Делиев Николай Агафонович
Рождение ребёнка
28.08.1934
Рождение ребёнка
01.12.1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.07.1938
Отец ребёнка: Делиев Николай Агафонович
Рождение ребёнка
25.11.1940
Рождение ребёнка
15.07.1944
Рождение ребёнка
19.08.1946
Рождение ребёнка
1950
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987