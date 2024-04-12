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Делиев Георгий Агафонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

22.12.1903

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1903

Отец: Делиев Агафон Георгиевич

Мать: Делиева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
13.03.1931

Дочь: Морозевич Ирина Георгиевна

Мать ребёнка: Делиева Беатриче

Рождение ребёнка
14.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Делиева Беатриче

Рождение ребёнка
06.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Делиева Беатриче

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Делиева Беатриче

Смерть
1944
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