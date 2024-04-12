Делиева (Чахмахсазиянц) Беатриче
Место рождения
Дата рождения08.02.1908
Дата смерти26.04.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1908
Рождение ребёнка
13.03.1931
Дочь: Морозевич Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Делиев Георгий Агафонович
Рождение ребёнка
14.07.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Делиев Георгий Агафонович
Рождение ребёнка
06.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Делиев Георгий Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1992