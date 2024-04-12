Делиева (Чахмахсазиянц) Беатриче — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиева (Чахмахсазиянц) Беатриче

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.02.1908

Дата смерти

26.04.1992

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1908

Отец: Чахмахсазиянц Александр Акимович

Мать: Чахмахсазианц Ирина Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.03.1931

Дочь: Морозевич Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Делиев Георгий Агафонович

Рождение ребёнка
14.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Делиев Георгий Агафонович

Рождение ребёнка
06.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Делиев Георгий Агафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Делиев Георгий Агафонович

Смерть
26.04.1992
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