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(Делиева) Александра Агафоновна
(Делиева) Александра Агафоновна
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Древо
Место рождения
Красная Поляна
Дата рождения
1901
Дата смерти
1904
Пол
Женский
Отец
Делиев Агафон Георгиевич
1875 г.р.
Мать
Делиева (Стрегло) Анастасия Николаевна
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Делиев Агафон Георгиевич
Мать:
Делиева Анастасия Николаевна
Красная Поляна
Смерть
1904
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