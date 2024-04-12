(Делиева) Александра Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Делиева) Александра Агафоновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1901

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Делиев Агафон Георгиевич

Мать: Делиева Анастасия Николаевна

Смерть
1904
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