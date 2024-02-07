Мигунова (Мухина) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигунова (Мухина) Любовь Андреевна

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Место рождения

Шеломенская Устьянский район Архангельская область

Дата рождения

02.09.1912

Дата смерти

23.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1912

Отец: Мухин Андрей Киндинович

Мать: Мухина Надежда Савиновна

Шеломенская Устьянский район Архангельская область
Бракосочетание
10.02.1932

Муж: Мигунов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
18.09.1932

Дочь: Быкова Элеонора Дмитриевна

Отец ребёнка: Мигунов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
04.04.1938

Сын: Мигунов Альберт Дмитриевич

Отец ребёнка: Мигунов Дмитрий Михайлович

П. Щекокерь Устьянский р-н. Архангельская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Мигунов Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Мигунов Дмитрий Михайлович

Студенец Устьянский р-н.
Смерть
23.04.1992
Новодвинск
Похороны
Неизвестно
Новодвинск
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