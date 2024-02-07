Мигунова (Мухина) Любовь Андреевна
Место рожденияШеломенская Устьянский район Архангельская область
Дата рождения02.09.1912
Дата смерти23.04.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1912
Отец: Мухин Андрей Киндинович
Мать: Мухина Надежда Савиновна
Шеломенская Устьянский район Архангельская область
Бракосочетание
10.02.1932
Рождение ребёнка
18.09.1932
Дочь: Быкова Элеонора Дмитриевна
Отец ребёнка: Мигунов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
04.04.1938
Сын: Мигунов Альберт Дмитриевич
Отец ребёнка: Мигунов Дмитрий Михайлович
П. Щекокерь Устьянский р-н. Архангельская область
Рождение ребёнка
1946
Сын: Мигунов Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Мигунов Дмитрий Михайлович
Студенец Устьянский р-н.
Смерть
23.04.1992
Новодвинск
Похороны
Неизвестно
Новодвинск