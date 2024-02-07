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Мигунов Альберт Дмитриевич

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Место рождения

П. Щекокерь Устьянский р-н. Архангельская область

Дата рождения

04.04.1938

Дата смерти

23.06.1991

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1938

Отец: Мигунов Дмитрий Михайлович

Мать: Мигунова Любовь Андреевна

П. Щекокерь Устьянский р-н. Архангельская область
Рождение ребёнка
03.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мигунова Людмила Владимировна

пос. Ломовое, Россия
Рождение ребёнка
29.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мигунова Людмила Владимировна

пос. Ломовое, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мигунова Людмила Владимировна

Смерть
23.06.1991
Шангалы Устьянский р-н. Архангельская область
Причина смерти: Острый инфаркт миокарда
Похороны
Неизвестно
Шангалы Устьянский р-н Архангельская областьКладбище Малиновка
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