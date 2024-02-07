Мигунов Альберт Дмитриевич
Место рожденияП. Щекокерь Устьянский р-н. Архангельская область
Дата рождения04.04.1938
Дата смерти23.06.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1938
П. Щекокерь Устьянский р-н. Архангельская область
Рождение ребёнка
03.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мигунова Людмила Владимировна
пос. Ломовое, Россия
Рождение ребёнка
29.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мигунова Людмила Владимировна
пос. Ломовое, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.1991
Шангалы Устьянский р-н. Архангельская область
Причина смерти: Острый инфаркт миокарда
Похороны
Неизвестно
Шангалы Устьянский р-н Архангельская областьКладбище Малиновка