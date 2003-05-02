Мигунова (Курышева) Людмила Владимировна
Место рожденияд. Наволок Плесецкий р-он., Архангельская обл.
Дата рождения17.11.1938
Дата смерти02.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1938
д. Наволок Плесецкий р-он., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
03.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мигунов Альберт Дмитриевич
пос. Ломовое, Россия
Рождение ребёнка
29.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мигунов Альберт Дмитриевич
пос. Ломовое, Россия
Работа или профессия
Около 1964
ст. Ломовое Плесецкий р-н Архангельская обл
Учитель начальных классов | Ломовская восьмилетняя школа
Работа или профессия
С 1980 по 1995
Емца
Учитель начальных классов | Вспомогательная школа
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.2003
пос. Емца, Россия
Похороны
Неизвестно
пос. Емца, Россия