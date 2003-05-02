Мигунова (Курышева) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигунова (Курышева) Людмила Владимировна

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Место рождения

д. Наволок Плесецкий р-он., Архангельская обл.

Дата рождения

17.11.1938

Дата смерти

02.05.2003

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1938

Отец: Курышев Владимир Васильевич

Мать: Курышева Екатерина Викторовна

д. Наволок Плесецкий р-он., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
03.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мигунов Альберт Дмитриевич

пос. Ломовое, Россия
Рождение ребёнка
29.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мигунов Альберт Дмитриевич

пос. Ломовое, Россия
Работа или профессия
Около 1964
ст. Ломовое Плесецкий р-н Архангельская обл
Учитель начальных классов | Ломовская восьмилетняя школа
Работа или профессия
С 1980 по 1995
Емца
Учитель начальных классов | Вспомогательная школа
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мигунов Альберт Дмитриевич

Смерть
02.05.2003
пос. Емца, Россия
Похороны
Неизвестно
пос. Емца, Россия
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