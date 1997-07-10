Курышева (Урываева) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурышева (Урываева) Екатерина Викторовна

Курышева (Урываева) Екатерина Викторовна

avatar

Место рождения

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

14.11.1915

Дата смерти

10.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1915

Отец: Урываев Виктор Михайлович

Мать: Пелагея Максимовна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.11.1938

Дочь: Мигунова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Курышев Владимир Васильевич

д. Наволок Плесецкий р-он., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
27.06.1941

Сын: Курышев Виталий (Виктор) Владимирович

Отец ребёнка: Курышев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белугин Василий Прокопович

Каргополь Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курышев Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белугин Василий Прокопович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.07.1997
Каргопольский район Россия
Похороны
Неизвестно
д. Агафоновская Каргопольский район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close