Курышева (Урываева) Екатерина Викторовна
Место рождения
Дата рождения14.11.1915
Дата смерти10.07.1997
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1915
Отец: Урываев Виктор Михайлович
Мать: Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
17.11.1938
Дочь: Мигунова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Курышев Владимир Васильевич
д. Наволок Плесецкий р-он., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
27.06.1941
Сын: Курышев Виталий (Виктор) Владимирович
Отец ребёнка: Курышев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белугин Василий Прокопович
Каргополь Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.07.1997
Каргопольский район Россия
Похороны
Неизвестно
д. Агафоновская Каргопольский район