Курышев Виталий (Виктор) Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1941
Дата смерти16.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1941
Рождение ребёнка
С 1960 по 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Норильск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.12.2016
| http://skorbim.com/мемориал/курышев_виталий_владимирович.html
Похороны
Неизвестно
Кладбище Голиково, Норильск, Россия (Norilsk, Russia)