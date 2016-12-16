Курышев Виталий (Виктор) Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курышев Виталий (Виктор) Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1941

Дата смерти

16.12.2016

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1941

Отец: Курышев Владимир Васильевич

Мать: Курышева Екатерина Викторовна

Рождение ребёнка
С 1960 по 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Норильск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.12.2016
| http://skorbim.com/мемориал/курышев_виталий_владимирович.html
Похороны
Неизвестно
Кладбище Голиково, Норильск, Россия (Norilsk, Russia)
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