Курышев Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.06.1915
Дата смерти06.09.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.06.1915
Отец: Курышев Василий Николаев
Мать: Курышева Мария Стефанова
Крестьянина д. Микшина гора. Крестный отец брат Георгий Васильевич Курышев.
Рождение ребёнка
17.11.1938
Дочь: Мигунова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Курышева Екатерина Викторовна
д. Наволок Плесецкий р-он., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
27.06.1941
Сын: Курышев Виталий (Виктор) Владимирович
Мать ребёнка: Курышева Екатерина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.09.1944
Мурманская обл., выс. «Нялвайвишь»
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
братская могила 10 км дороги Линахамари-Никель