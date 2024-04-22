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Курышев Владимир Васильевич

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Место рождения

Микшина Гора, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

06.06.1915

Дата смерти

06.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1915

Отец: Курышев Василий Николаев

Мать: Курышева Мария Стефанова

Микшина Гора, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Крестьянина д. Микшина гора. Крестный отец брат Георгий Васильевич Курышев.
Рождение ребёнка
17.11.1938

Дочь: Мигунова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Курышева Екатерина Викторовна

д. Наволок Плесецкий р-он., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
27.06.1941

Сын: Курышев Виталий (Виктор) Владимирович

Мать ребёнка: Курышева Екатерина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курышева Екатерина Викторовна

Смерть
06.09.1944
Мурманская обл., выс. «Нялвайвишь»
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
братская могила 10 км дороги Линахамари-Никель
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