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Урываев Виктор Михайлович

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Место рождения

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Урываев Михаил Васильевич

Мать: Урываева Александра Константиновна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.05.1903

Сын: Урываев Николай Викторович

Мать ребёнка: Урываева Раиса Михайловна

Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Урываев Александр Викторович

Мать ребёнка: Урываева Раиса Михайловна

Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
01.02.1907

Дочь: Анна Викторовна

Мать ребёнка: Урываева Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
14.11.1915

Дочь: Курышева Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Пелагея Максимовна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.05.1917

Сын: Урываев Павел Викторович

Мать ребёнка: Пелагея Максимовна

Каргополь Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урываева Раиса Михайловна

Смерть
После 1918
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