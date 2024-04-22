Урываев Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
01.05.1903
Сын: Урываев Николай Викторович
Мать ребёнка: Урываева Раиса Михайловна
Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Урываев Александр Викторович
Мать ребёнка: Урываева Раиса Михайловна
Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
01.02.1907
Дочь: Анна Викторовна
Мать ребёнка: Урываева Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
14.11.1915
Дочь: Курышева Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
27.05.1917
Мать ребёнка: Пелагея Максимовна
Каргополь Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1918