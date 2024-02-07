Урываев Михаил Васильевич
Место рожденияКаргополь Архангельская область
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиПосле 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
1876
Сын: Урываев Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Урываева Александра Константиновна
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1880
Каргополь Архангельская область