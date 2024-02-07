Урываев Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрываев Михаил Васильевич

Урываев Михаил Васильевич

Место рождения

Каргополь Архангельская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

После 1880

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Урываев Василий Иванович

Мать: Урываева Екатерина Андреевна

Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Урываев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Урываева Александра Константиновна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1880
Каргополь Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close