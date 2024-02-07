Урываев Василий Иванович
Место рожденияКаргополь Архангельская область
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Урываев Иван Савич
Мать: Урываева Марфа Ефимовна
Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Урываев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Урываева Екатерина Андреевна
Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Урываев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Урываева Екатерина Андреевна
Каргополь Архангельская область
Смерть
1852
Каргополь Архангельская область