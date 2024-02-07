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Урываев Василий Иванович

Место рождения

Каргополь Архангельская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Урываев Иван Савич

Мать: Урываева Марфа Ефимовна

Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Урываев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Урываева Екатерина Андреевна

Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Урываев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Урываева Екатерина Андреевна

Каргополь Архангельская область
Смерть
1852
Каргополь Архангельская область
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