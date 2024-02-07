Урываева Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Урываев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Урываев Василий Иванович
Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Урываев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Урываев Василий Иванович
Каргополь Архангельская область
Смерть
После 1856