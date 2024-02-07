Урываева Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урываева Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Урываев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Урываев Василий Иванович

Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Урываев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Урываев Василий Иванович

Каргополь Архангельская область
Смерть
После 1856
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