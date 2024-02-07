Урываева (Антонова) Раиса Михайловна
Место рожденияД. Новоспасская Кирилловский уезд Новгородская губ
Дата рождения1875
Дата смерти26.02.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1903
Сын: Урываев Николай Викторович
Отец ребёнка: Урываев Виктор Михайлович
Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Урываев Александр Викторович
Отец ребёнка: Урываев Виктор Михайлович
Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
01.02.1907
Дочь: Анна Викторовна
Отец ребёнка: Урываев Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1907
Каргополь Архангельская область
Причина смерти: Послеродовая горячка