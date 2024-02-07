Урываева (Антонова) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урываева (Антонова) Раиса Михайловна

Место рождения

Д. Новоспасская Кирилловский уезд Новгородская губ

Дата рождения

1875

Дата смерти

26.02.1907

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Д. Новоспасская Кирилловский уезд Новгородская губ
Рождение ребёнка
01.05.1903

Сын: Урываев Николай Викторович

Отец ребёнка: Урываев Виктор Михайлович

Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Урываев Александр Викторович

Отец ребёнка: Урываев Виктор Михайлович

Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
01.02.1907

Дочь: Анна Викторовна

Отец ребёнка: Урываев Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урываев Виктор Михайлович

Смерть
26.02.1907
Каргополь Архангельская область
Причина смерти: Послеродовая горячка
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