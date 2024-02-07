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Мигунов Валентин Дмитриевич

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Место рождения

Студенец Устьянский р-н.

Дата рождения

1946

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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1974 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Мигунов Дмитрий Михайлович

Мать: Мигунова Любовь Андреевна

Студенец Устьянский р-н.
Рождение ребёнка
04.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1974

Сын: Мигунов Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2002
Новодвинск
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