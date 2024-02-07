Мигунов Валентин Дмитриевич
Место рожденияСтуденец Устьянский р-н.
Дата рождения1946
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Студенец Устьянский р-н.
Рождение ребёнка
04.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1974
Сын: Мигунов Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2002
Новодвинск