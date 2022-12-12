деревня Шеломенская, деревня Шеломенская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Шеломенская

Устьянский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2359Шеломенская, д. каз.при р. Устье.1141112386120
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Камкинская волость
355. Шеломенская, деревня бывшая государственная, при ручье Черлаге, дворов 37, жителей 259, часовня

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Камкинская волость
4040ШеломинскоеШангальск.Богородицерождественский-Шангальскийбывшие государственные80653158464

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Устьянский район
107321Шеломенскаядеревня61°06'с.ш.43°25'в.д.P-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Устьянский муниципальный район, Шангальское сельское поселение
11654456171д Шеломенскаядеревня
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