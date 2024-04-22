Мухина (Ергина) Надежда Савиновна
Место рождения
Дата рождения14.09.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1871
Отец: Ергин Савин Яковлев
Мать: Ергина Мария Лаврентьева
Бракосочетание
12.04.1893
Шеломенская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.09.1912
Дочь: Мигунова Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Мухин Андрей Киндинович
Шеломенская Устьянский район Архангельская область