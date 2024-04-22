Мухина (Ергина) Надежда Савиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Ергина) Надежда Савиновна

Место рождения

Плесевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

14.09.1871

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1871

Отец: Ергин Савин Яковлев

Мать: Ергина Мария Лаврентьева

Плесевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
12.04.1893

Муж: Мухин Андрей Киндинович

Шеломенская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.09.1912

Дочь: Мигунова Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Мухин Андрей Киндинович

Шеломенская Устьянский район Архангельская область
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