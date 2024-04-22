Мухин Андрей Киндинович
Место рождения
Дата рождения21.08.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1869
Отец: Мухин Киндин Стефанов
Мать: Мухина Васса
Бракосочетание
12.04.1893
Жена: Мухина Надежда Савиновна
Рождение ребёнка
02.09.1912
Дочь: Мигунова Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Мухина Надежда Савиновна
Шеломенская Устьянский район Архангельская область
Смерть
Неизвестно