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Мухин Андрей Киндинович

Место рождения

Шеломенская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

21.08.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1869

Отец: Мухин Киндин Стефанов

Мать: Мухина Васса

Шеломенская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
12.04.1893

Жена: Мухина Надежда Савиновна

Шеломенская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.09.1912

Дочь: Мигунова Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Мухина Надежда Савиновна

Шеломенская Устьянский район Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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