Быкова (Мигунова) Элеонора Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыкова (Мигунова) Элеонора Дмитриевна

Быкова (Мигунова) Элеонора Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1932

Отец: Мигунов Дмитрий Михайлович

Мать: Мигунова Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
08.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close