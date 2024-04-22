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Мишенков Гаврила Михайлович

Место рождения

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Между 13.05.1832 и 31.12.1832

Дата смерти

12.05.1883

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 13.05.1832 и 31.12.1832

Отец: Михаил Демидович

Мать: Васса Фоминична (Филиповна)

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1852

Жена: Прасковья (Ефросинья) Алексеевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.09.1854

Сын: Мишенков Захар Гаврилович

Мать ребёнка: Прасковья (Ефросинья) Алексеевна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.09.1857

Сын: Мишенков Никита Гаврилович

Мать ребёнка: Прасковья (Ефросинья) Алексеевна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.04.1859

Дочь: Ильина Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Прасковья (Ефросинья) Алексеевна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.05.1866

Жена: Мишенкова Елена Михайловна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1868

Дочь: Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Мишенкова Елена Михайловна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.09.1870

Дочь: Надежда Гавриловна

Мать ребёнка: Мишенкова Елена Михайловна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.02.1873

Дочь: Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Мишенкова Елена Михайловна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.02.1875

Сын: Мишенков Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Мишенкова Елена Михайловна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.02.1882

Дочь: Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: Мишенкова Елена Михайловна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
12.05.1883
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
приходское кладбище Бежаницы
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