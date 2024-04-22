Мишенков Гаврила Михайлович
Место рождения
Дата рожденияМежду 13.05.1832 и 31.12.1832
Дата смерти12.05.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 13.05.1832 и 31.12.1832
Отец: Михаил Демидович
Бракосочетание
27.01.1852
Рождение ребёнка
04.09.1854
Сын: Мишенков Захар Гаврилович
Мать ребёнка: Прасковья (Ефросинья) Алексеевна
Рождение ребёнка
12.09.1857
Сын: Мишенков Никита Гаврилович
Мать ребёнка: Прасковья (Ефросинья) Алексеевна
Рождение ребёнка
23.04.1859
Дочь: Ильина Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: Прасковья (Ефросинья) Алексеевна
Бракосочетание
13.05.1866
Рождение ребёнка
06.02.1868
Дочь: Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Мишенкова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
13.09.1870
Дочь: Надежда Гавриловна
Мать ребёнка: Мишенкова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
19.02.1873
Дочь: Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Мишенкова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
04.02.1875
Сын: Мишенков Федор Гаврилович
Мать ребёнка: Мишенкова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
12.02.1882
Дочь: Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Мишенкова Елена Михайловна
Смерть
12.05.1883
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
приходское кладбище Бежаницы