(Мишенкова) Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мишенкова) Евдокия Гавриловна

Место рождения

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

06.02.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1868

Отец: Мишенков Гаврила Михайлович

Мать: Мишенкова Елена Михайловна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
15.02.1891

Муж: Тимофей Кузьмич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.11.1891

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Кузьмич

Мухорово, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1893

Дочь: Наталия Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Кузьмич

Мухорово, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1896

Сын: Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Кузьмич

Мухорово, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1898

Дочь: Акулина Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Кузьмич

Мухорово, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1898

Сын: Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Кузьмич

Мухорово, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1899

Сын: Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Кузьмич

Мухорово, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1901

Сын: Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Кузьмич

Мухорово, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно

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