(Мишенкова) Евдокия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения06.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1868
Бракосочетание
15.02.1891
Муж: Тимофей Кузьмич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.11.1891
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
08.08.1893
Дочь: Наталия Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
28.06.1896
Сын: Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
11.06.1898
Дочь: Акулина Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
11.06.1898
Сын: Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
12.09.1899
Сын: Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
14.02.1901
Сын: Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Кузьмич
Смерть
Неизвестно