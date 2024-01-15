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Мишенкова Елена Михайловна

Место рождения

Дубохново, приход Аполье

Дата рождения

17.05.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1848

Отец: Михаил Максимович

Мать: Стефанида Васильевна

Дубохново, приход Аполье
Бракосочетание
13.05.1866

Муж: Мишенков Гаврила Михайлович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1868

Дочь: Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Мишенков Гаврила Михайлович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.09.1870

Дочь: Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Мишенков Гаврила Михайлович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.02.1873

Дочь: Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Мишенков Гаврила Михайлович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.02.1875

Сын: Мишенков Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Мишенков Гаврила Михайлович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.02.1882

Дочь: Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Мишенков Гаврила Михайлович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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