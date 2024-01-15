Мишенкова Елена Михайловна
Место рожденияДубохново, приход Аполье
Дата рождения17.05.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1848
Отец: Михаил Максимович
Мать: Стефанида Васильевна
Дубохново, приход Аполье
Бракосочетание
13.05.1866
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1868
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Мишенков Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
13.09.1870
Дочь: Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Мишенков Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
19.02.1873
Дочь: Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Мишенков Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
04.02.1875
Сын: Мишенков Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Мишенков Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
12.02.1882
Дочь: Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Мишенков Гаврила Михайлович
Смерть
Неизвестно