Михаил Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максим
Рождение ребёнка
17.05.1848
Дочь: Мишенкова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Стефанида Васильевна
Дубохново, приход Аполье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Стефанида Васильевна
Дубохново, приход Аполье
Смерть
Неизвестно