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Васса Фоминична (Филиповна)

Место рождения

Большой Бор, Локнянский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

09.01.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Бор, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.10.1813

Муж: Михаил Демидович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Мина Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Демидович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Демидович

Рождение ребёнка
Между 13.05.1832 и 31.12.1832

Сын: Мишенков Гаврила Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Демидович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.03.1834

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Демидович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1838

Дочь: Дарья Ii Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Демидович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
09.01.1876
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от старости

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