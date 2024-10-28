Васса Фоминична (Филиповна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти09.01.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1813
Муж: Михаил Демидович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Мина Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Демидович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Демидович
Рождение ребёнка
Между 13.05.1832 и 31.12.1832
Сын: Мишенков Гаврила Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Демидович
Рождение ребёнка
11.03.1834
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Демидович
Рождение ребёнка
06.03.1838
Дочь: Дарья Ii Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Демидович
Смерть
09.01.1876
Причина смерти: от старости