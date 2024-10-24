Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Михаил Демидович

Мать: Васса Фоминична (Филиповна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Венедиктовна

Рождение ребёнка
28.01.1851

Сын: Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Екатерина Венедиктовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1854

Сын: Герасим Дмитриевич

Мать ребёнка: Екатерина Венедиктовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1861

Сын: Емельян Дмитриевич

Мать ребёнка: Екатерина Венедиктовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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