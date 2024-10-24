Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Михаил Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Венедиктовна
Рождение ребёнка
28.01.1851
Сын: Семен Дмитриевич
Мать ребёнка: Екатерина Венедиктовна
Рождение ребёнка
01.03.1854
Сын: Герасим Дмитриевич
Мать ребёнка: Екатерина Венедиктовна
Рождение ребёнка
01.01.1861
Сын: Емельян Дмитриевич
Мать ребёнка: Екатерина Венедиктовна
Смерть
Неизвестно