Михаил Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

19.03.1849

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Жена

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Демид Игнатьевич

Мать: Ксения Ивановна

Бракосочетание
05.10.1813

Жена: Васса Фоминична (Филиповна)

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Мина Михайлович

Мать ребёнка: Васса Фоминична (Филиповна)

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Васса Фоминична (Филиповна)

Рождение ребёнка
Между 13.05.1832 и 31.12.1832

Сын: Мишенков Гаврила Михайлович

Мать ребёнка: Васса Фоминична (Филиповна)

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.03.1834

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Васса Фоминична (Филиповна)

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1838

Дочь: Дарья Ii Михайловна

Мать ребёнка: Васса Фоминична (Филиповна)

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
19.03.1849
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

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