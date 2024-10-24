Михаил Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти19.03.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Демид Игнатьевич
Мать: Ксения Ивановна
Бракосочетание
05.10.1813
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Мина Михайлович
Мать ребёнка: Васса Фоминична (Филиповна)
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Васса Фоминична (Филиповна)
Рождение ребёнка
Между 13.05.1832 и 31.12.1832
Сын: Мишенков Гаврила Михайлович
Мать ребёнка: Васса Фоминична (Филиповна)
Рождение ребёнка
11.03.1834
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Васса Фоминична (Филиповна)
Рождение ребёнка
06.03.1838
Дочь: Дарья Ii Михайловна
Мать ребёнка: Васса Фоминична (Филиповна)
Смерть
19.03.1849