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Демид Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1796

Сын: Трофим Демидович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Михаил Демидович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1804

Дочь: Евдокия (Авдотья) Демидовна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.01.1806

Дочь: Домникия Демидовна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1811

Сын: Евтихий Демидович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 1845
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