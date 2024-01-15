Демид Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1796
Сын: Трофим Демидович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Михаил Демидович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1804
Дочь: Евдокия (Авдотья) Демидовна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.1806
Дочь: Домникия Демидовна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1811
Сын: Евтихий Демидович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Смерть
После 1845