Игнатий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Никита Анисимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Авдотья Игнатьевна
Мать ребёнка: Федосья Никифоровна (Никитична)
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Федосья Никифоровна (Никитична)
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Моисей Игнатьевич
Мать ребёнка: Федосья Никифоровна (Никитична)
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Демид Игнатьевич
Мать ребёнка: Федосья Никифоровна (Никитична)
Смерть
Неизвестно