Игнатий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1688 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1728 г.р.

Дети

Около 1757 г.р.
Около 1761 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1770 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Никита Анисимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Никифоровна (Никитична)

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Авдотья Игнатьевна

Мать ребёнка: Федосья Никифоровна (Никитична)

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Федосья Никифоровна (Никитична)

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Моисей Игнатьевич

Мать ребёнка: Федосья Никифоровна (Никитична)

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Демид Игнатьевич

Мать ребёнка: Федосья Никифоровна (Никитична)

Смерть
Неизвестно

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