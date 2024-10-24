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Моисей Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

15.06.1810

Пол

Мужской

Отец

Около 1723 г.р.

Мать

Около 1728 г.р.

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Игнатий Никитич

Мать: Федосья Никифоровна (Никитична)

Бракосочетание
17.04.1781

Жена: Ирина Онуфриевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.09.1791

Дочь: София Моисеевна

Мать ребёнка: Ирина Онуфриевна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.01.1801

Дочь: Татьяна Моисеевна

Мать ребёнка: Ирина Онуфриевна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
15.06.1810
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

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