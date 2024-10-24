Моисей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти15.06.1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Игнатий Никитич
Бракосочетание
17.04.1781
Жена: Ирина Онуфриевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.09.1791
Дочь: София Моисеевна
Мать ребёнка: Ирина Онуфриевна
Рождение ребёнка
05.01.1801
Дочь: Татьяна Моисеевна
Мать ребёнка: Ирина Онуфриевна
Смерть
15.06.1810