Ирина Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Онуфриевна

Место рождения

Заполье

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.04.1781

Муж: Моисей Игнатьевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.09.1791

Дочь: София Моисеевна

Отец ребёнка: Моисей Игнатьевич

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.01.1801

Дочь: Татьяна Моисеевна

Отец ребёнка: Моисей Игнатьевич

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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