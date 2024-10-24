Ирина Онуфриевна
Место рожденияЗаполье
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.04.1781
Муж: Моисей Игнатьевич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.09.1791
Дочь: София Моисеевна
Отец ребёнка: Моисей Игнатьевич
Рождение ребёнка
05.01.1801
Дочь: Татьяна Моисеевна
Отец ребёнка: Моисей Игнатьевич
Смерть
Неизвестно